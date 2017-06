Excelsior Hasselt heeft eerste padelclub van Limburg

De Australische doelman Danny Vukovic komt over van Sydney FC en tekende in Genk een contract voor 2 jaar met 2 jaar optie. Vukovic is een ervaren doelman die reeds 220 wedstrijden speelde in de Australische eerste klasse. Na passages bij onder andere Perth en Central Coast speelde Danny afgelopen jaar een schitterend seizoen bij Sydney FC. Hij won er het kampioenschap en werd met maar liefst 16 clean sheets uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. Dit leverde hem ook een selectie op voor het Australische nationale team waarmee hij vorige week (samen met Mathew Ryan) de Confederations Cup speelde. Danny Vukovic is momenteel in Australië en sluit zo snel mogelijk aan bij de spelersgroep.