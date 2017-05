Exclusief: bekijk hier de nieuwe videoclip van Pelican Bay

De datum is geprikt. Donderdag 7 september stappen Dimitri Vegas en Anouk Matton in het huwelijksbootje. Op Ibiza, waar de wereldberoemde dj uit Willebroek het model uit Leopoldsburg, die zelf furore maakt als dj MATTN, in september 2016 ook dé vraag stelde."Of ik al stress heb? Dat valt mee," verklapte de broer van Like Mike gisteren in de Antwerpse Club Vaag, waar hij een dj-set van Lost Frequencies bijwoonde. “En neen, een trouwkostuum heb ik ook nog niet," lacht hij. Eerst een drukke zomer afwerken, want Dimitri Vegas en Like Mike staan élke dinsdag van juli en augustus achter de dj-booth van Ushuaïa. "De helft van de tijd sámen met Felix De Laet!"