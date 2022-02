Exclusief: Meryame Kitir vanuit Zuid-Afrika over het verlies van haar ouders en verdere ambities

door Tine Oyen

Van arbeider bij Ford Genk tot federaal minister, de Maasmechelse Meryame Kitir kreeg het voor elkaar. Het verlies van haar ouders sloeg een diepe wonde. Kitir heeft er nooit echt over gepraat tot nu, tijdens haar buitenlandse missie in Zuid-Afrika praatte de federaal minister openlijk over het verlies van haar ouders en over haar verdere ambities in een exclusief interview met collega Tine Oyen.