Exclusief: met deze video wil Matteo Simoni toeristen naar Limburg lokken

Oudsbergen gaat 1.000 blijf-in-je-buurt-boekjes verdelen onder de kinderen in de gemeente. In het boekje staan 60 spelletjes en leuke ideeën om deze zomer terug uit je kot te komen, voor elke dag van de vakantie één. De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur, en dat terwijl de kinderen door de lockdownmaatregelen al enkele maanden thuis zijn. Bovendien zal die zomervakantie er heel anders uitzien, zonder verre vakanties en grote evenementen. “Om te vermijden dat onze kinderen uitgespeeld geraken, hebben we besloten om hen wat inspiratie aan te bieden met dit blijf-in-je-buurt-boekje”, zegt Marco Goossens, schepen van kinderen en jongeren. “In het boekje staan een zestigtal spelletjes en ideetjes om je in je eigen buurt te amuseren.” Oproep op Facebook De interesse was overweldigend. “We lanceerden een oproep op onze Facebookpagina, waaraan massaal gehoor werd gegeven. Op een week tijd vroegen maar liefst 700 kinderen tussen 6 en 12 jaar een gratis boekje aan”, zegt schepen Goossens. Daarom besloot de gemeente om onmiddellijk 1.000 boekjes te bestellen: voor de 700 inschrijvers, 100 voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en nog 200 boekjes die afgehaald kunnen worden zolang de voorraad strekt. De boekjes worden eind juni aan huis geleverd. “Voor de kinderen die niet op tijd een boekje konden aanvragen, volgt later meer informatie. Als de coronamaatregelen het toelaten, kunnen die worden afgehaald. Als dat niet kan, worden ze opgestuurd”, besluit Goossens.