Exclusief: Op pad met de hitte-overlastpatrouille van politie LRH

In Beringen hebben afgelopen zaterdag 22 juni vier bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren nadat zij aan een overdreven snelheid een politiecontrole passeerden. De snelheidscontroles kaderden binnen een actie tegen straatracers van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo. Twee snelheidsduivels liepen tegen de lamp terwijl zij tegen elkaar aan het racen waren op de Kasteletsingel in Beringen. Zij reden maar liefst 145 km/uur waar een snelheid van 90 km/uur toegelaten is. De twee bestuurders konden hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. Ook twee andere straatracers ondergingen hetzelfde lot. 166 bestuurders reden te snel De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo hield zaterdag snelheidscontroles in Beringen langs de Kasteletsingel, de Paalsesteenweg, de Koerselsesteenweg en de Koolmijnlaan en in Tessenderlo langs de Sparrenweg en de Industrieweg. In totaal werden 1.318 voertuigen gecontroleerd. 166 bestuurders reden té snel. Er werden diverse snelheden gemeten van 140 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is.