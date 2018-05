Een loopwedstrijd organiseren als eindwerk. Het is eens iets anders. 6 studenten van Hogeschool UCLL waagden het erop. Na enkele brainstormsessies kwamen ze uit bij de Inflatable Run. Een hindernissenloop in de buurt van Winterslag, Genk dus. Het bleek een succes want de zes studenten Lichamelijke Opvoeding denken al na over een vervolg.