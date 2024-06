Pukkelpop lost vandaag 24 nieuwe namen, waaronder Belgisch hiphopcollectief STIKSTOF, de Lommelse DJ Faisal en metalband STAKE. Het festival is zo goed als uitverkocht, enkel voor zondag zijn er nog tickets. VRIJDAGToegevoegd op vrijdag, 16 augustus: de Canadese doom rap queen Backxwash, rijzende countryster Dasha, momenteel megapopulair met haar break-up anthem 'Austin', de Nederlander DJ St. Paul draait breed en wat hij wil terwijl het veelzijdige nieuwe talent EMILIJA voluit gaat voor progressive house, trance en bass-heavy electro. Lip Critic gaat voor iets steviger: dance punk en digitale hardcore. Verder Flavour Drop, de jonge allrounder met een passie voor hiphop, dancehall en future beats, de post-nudism rave van Lander & Adriaan en voor verrassende popsoul met weerhaakjes vat je post bij de Britse Lola Young. Toeters, bellen en felicitaties voor 20 jaar STAKE, de visionaire queer kunstenaar Stanislawa mixt een passie voor 90s techno en dromerige trance en ook de hilarische hocus pocus van Siegfried & Joy zal magisch ten tonele verschijnen. ZATERDAGOp zaterdag komt Crackups erbij, een harde brok Belgische punk en plaatjes draaien tijdens de werkuren, da’s dan weer de job van Eppo Janssen & Friends. Voor een eclectisch muziektapijt getuft met UK bass, garage en jungle werd DJ Shoplifter aangesteld, Jeroen Delodder grossiert in floorfillers en Otis, labelbaas van Slagwerk, kruipt ook achter de decks. Show Me The Body is post-hardcore uit Amerika; STIKSTOF, onze Brusselse hiphopbro's; The Reytons omschrijven zichzelf als Britse indierock en Wisp vertegenwoordigt de nieuwe generatie shoegaze.ZONDAGFaisal neemt de fakkel over van huis-dj Michael Midnight, Odymel is een alternatieve afkorting voor retro nostalgic trancy italo hard techno. Geen afkortingen of omwegen voor Stijn Van de Voorde & Thibault Christiaensen, zij draaien rechttoe rechtaan rock ’n roll-plaatjes en UNOS is een esoterische muziekvlinder die furore maakt met haar verfrissende dj-sets.Voor de meest recente versie van onze line-up, check je www.pukkelpop.be. Nieuwe namen worden binnenkort aangekondigd.