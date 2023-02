Exclusieve inkijk in Hasselts historisch stadhuis

- De onzekerheid en het gebrek aan informatie over de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië zorgt ervoor dat Limburgse families naar Turkije trekken om ter plekke te helpen. We volgen de familie Onlen uit Pelt die vanmorgen vanuit Zaventem naar Antakya trok.- Ondertussen worden in heel Limburg inzamelacties opgestart voor de slachtoffers van de aardbeving. Al wordt er opgeroepen om vooral geld te storten.- In een woning in Riemst zijn de lichamen van twee mannen gevonden. De doodsoorzaak is voorlopig onduidelijk, de politie onderzoekt de zaak.- In Lommel verwoest een enorme brand de opslagloods van een stofferingsbedrijf.- En het Natuurhulpcentrum vraagt een snelheidsbeperking op plaatsen waar veel wild oversteekt nadat er al voor de zevende keer een wolf is doodgereden in Limburg.