Molennetwerk Kempen-Broek organiseert zondag 12 september, op Open Monumentendag, voor de vierde keer de Grenzeloze Molendag. Maar liefst twintig wind- en watermolens tussen Weert, Neeritter, Kessenich, Opoeteren en Hamont zetten die zondag de poort open voor bezoekers. Dat maakt deze molendag tot het grootste grensoverschrijdende evenement tijdens Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland. De Grenzeloze Molendag is een mooie gelegenheid om per fiets, motor of met de auto het bijzondere molenerfgoed van de grensstreek te leren kennen. De molenaars en molenvrijwilligers openen tussen 10.00 en 17.00 uur de deuren. Zij zullen rondleidingen geven aan de bezoekers en de verhalen over de molens vertellen. Vijf routes Molennetwerk Kempen-Broek heeft vijf routes uitgestippeld: de Grensmolenroute tussen Stramproy, Molenbeersel, Hunsel en Kessenich en de Watermolenroute langs de watermolens van de Bosbeek en Itterbeek bij Opoeteren, Neeroeteren, Maaseik en Bree. De Kempenmolenroute voert je langs de Abeek van Reppel en Bocholt tot Lozen en Kaulille ook voorbij heel bijzonder molenerfgoed. De Windmolenroute verbindt de windmolens van Weert en Nederweert. Rond Budel, Hamont, Grevenbroek (Achel) en Sint Huibrechts-Lille verloopt de Heggemulderroute. Alle routes staan op de website van Molennetwerk Kempen-Broek en op de website van Grenzeloze Molendag. Daar kun je de tochten ook in GPX formaat downloaden. Drie routes zijn ook te vinden in de Erfgoedapp van Faro die je op je smartphone kunt downloaden en installeren. Verder vindt je in de Erfgoedapp ook informatie over alle molens die zondag 12 september geopend zijn. Bovendien zijn in deze Grenzeloze Molendag 2021 App ook nog een aantal molens met alleen digitale informatie vermeld. Van 25 september tot en met 3 oktober doen de molens ook mee aan de eerste grensoverschrijdende Beleefweek Limburg.