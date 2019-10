Exclusieve rondleiding op nieuwe tentoonstelling Gallo-Romeins museum

Vanaf vandaag ligt er een nieuw stripalbum van de Truiense cartoonist Kim Duchateau in de winkelrekken: "Tinderstruck, liefde in tijden van hashtags." Het album is een verzameling van Duchateau's cartoons die handelen over mannen, vrouwen, relaties en seks. Met een gezonde dosis humor geeft de striptekenaar zijn visie over de liefde anno 2019, al moet je die visie vooral niet te serieus nemen zegt hij zelf.