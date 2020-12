Exclusieve rondleiding: restauratie kolenwasserij Beringen bijna klaar

"Nu, in tijden van corona, is er meer dan ooit nood aan overleg tussen vakbonden en werkgevers." Dat zei Jean Vranken van ACV Limburg in het TVL-middagnieuws, naar aanleiding van de sociale verkiezingen. Volgens Vranken is tijdens de coronacrisis gebleken hoe belangrijk het is dat maatregelen gedragen worden door de bevolking. Werkgevers bekomen dat draagvlak door overleg met de vakbonden, aldus Vranken. Vandaar het belang van sociale verkiezingen. ACV kwam als grote overwinnaar uit de bus. In Limburg haalde de christelijke vakbond zelfs meer dan 60 procent van de stemmen binnen.