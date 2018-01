Exhibitionist Ham gevat

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft eerder deze week de Hamse exhibitionist gevat. Al sinds medio 2017 kreeg de lokale politie regelmatig klachten over een exhibitionist die zijn geslachtsdeel zou getoond hebben aan toevallige passanten, op of in de omgeving van het toeristisch fietspad tussen Ham en Tessenderlo. Vorige dinsdag 16 januari in de late namiddag liepen er opnieuw enkele klachten binnen. Een verdachte zou zich opnieuw vertoond hebben aan enkele jongeren, terwijl hij oneerbare handelingen aan het stellen was. Op basis van de beschrijving kon een interventieploeg, die snel na de feiten ter plaatse was, een man oppakken die aan de beschrijving door de slachtoffers leek te voldoen. Er waren aanwijzingen dat de man ook verantwoordelijk kon zijn voor meerdere gelijkaardige feiten sedert 2017. Vandaag, 18 januari, werd de verdachte, een 52-jarige, verhoord over de feiten. Uit het onderzoek blijkt dat de man inderdaad in aanmerking zou komen voor verschillende van de gemelde feiten. Bekijk ook: