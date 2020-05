Exitstrategie voor gevangenissen: "Vanaf 25 mei weer bezoek mogelijk"

"Laat bezoek weer toe." Het is de noodkreet die ons bereikt vanuit de gevangenis van Hasselt. Onze redactie sprak met een gedetineerde over het leven in de cel ten tijde van corona. En hij is niet de enige die het moeilijk heeft. De voorbije weken kregen we ook al anonieme telefoontjes om het probleem aan te kaarten. Want al negen weken lang krijgen gedetineerden geen bezoek meer. De maatregelen zijn verstrengd omdat het gevangeniswezen kost wat kost het COVID19-virus uit de gevangenis wil weghouden. Maar daardoor wordt het voor de gevangenen zelf psychologisch nog zwaarder.