Expat center moet hoogopgeleid buitenlands talent naar Limburg halen

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ook Nike parten. De sportschoenengigant heeft nog een honderdtal vacatures voor het nieuwe distributiecentrum in Ham. Onze TVL-redactie kreeg een exclusieve rondleiding in het gebouw, dat klaar is en waar de eerste mensen al begonnen zijn. De hub van Nike in Limburg en de Antwerpse Kempen telt 3500 werknemers, waarvan zo'n 600 in de nieuwe fabriek, de tweede in Ham. In september moet alles op volle toeren draaien.