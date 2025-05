Expert kritisch over voorstel sociale mediaverbod onder 16: "Veel te drastisch"

De raadkamer in Hasselt heeft de aanhouding van twee verdachten van de gruwelmoord in het krakers- en daklozenmilieu in Hasselt, bevestigd. Het gaat om een man uit Bilzen-Hoeselt en een vrouw uit Hamont-Achel. De man zou het slachtoffer om het leven gebracht hebben, de vrouw kreeg de opdracht om het lijk op te ruimen. Het lichaam van de dertiger werd vorige week onthoofd aangetroffen in een kraakpand in de Singelbeekstraat. Hasselt is als centrumstad een aantrekkingspool voor dak- en thuislozen die toestromen uit omliggende gemeenten en steden. Het aantal stijgt. Het zijn er 274. "We gaan de problematiek niet uit de weg en moeten dit, samen, bovenlokaal, op Limburgs niveau aanpakken", zegt cd&v-schepen Astrid Franssens, bevoegd voor het daklozenbeleid in Hasselt.