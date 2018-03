Experten: "Bermen belangrijk voor Limburgse natuur"

- Eén dag na zijn verdediging in het parlement, blijft minister van Defensie Steven Vandeput in het oog van de storm. Een rapport over de levensduur van de F16's, waar Steven Vandeput niets van wist, zet hem in zijn hemd. - De logistieke groep H.Essers mag niet uitbreiden in Winterslag. Het Europees beschermd bos mag niet worden gekapt.- Katholieke doopsels, ook bij volwassenen, zitten weer in de lift in onze provincie. - Twee jaar na de terreuraanslagen in Brussel, blikken we terug met commissievoorzitter Patrick Dewael. - En Noliko Maaseik verlaat met opgeheven hoofd het Champions League-toneel in Siberië.