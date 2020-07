Expo in Genk: woorden nooit meer fout lezen met bijzonder schriftbeeld

Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 juli zal er geen treinverkeer mogelijk zijn op de spoorlijn Hasselt-Tongeren-Luik. Tijdens deze lijnonderbreking combineert Infrabel zoveel mogelijk verschillende werken op de spoorlijn 34. "Enerzijds voeren we seininrichtingswerken uit in het kader van de installatie van het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System). Anderzijds werkt Infrabel in Diepenbeek verder aan de vervanging van de overwegen, deels in het kader van het Spartacusproject", staat er in het persbericht van Infrabel. Ten slotte gebeuren er nog onderhouds- en vernieuwingswerken aan de spoorinfrastructuur. Door deze werken zal er negen dagen lang (van 4 tot en met 12 juli) zowel tussen Hasselt en Tongeren als tussen Tongeren en Luik het treinverkeer onderbroken zijn, en dat in beide richtingen. NMBS zet wel vervangbussen in en zorgt ook voor een alternatieve treindienst.