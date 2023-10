Expo Liefdevolle Lijven in oude gevangenis Hasselt

De vijfde editie van de Limburgse boekenbeurs ‘de BoekenBottelarij’ strijkt dit jaar op zaterdag 14 en zondag 15 oktober neer in het Cultuurcentrum van Leopoldsburg. Het idee voor een Limburgse boekenbeurs ontsproot enkele jaren terug bij een aantal Limburgse vrouwen. Ze vonden dat Limburgse literatuur in al haar vormen te weinig aan bod kwam op de inmiddels gereanimeerde boekenbeurzen. Inmiddels heeft de BoekenBottelarij er al vier geslaagde edities op zitten. Vijfde editie Dit jaar zal de BoekenBottelarij plaatsvinden in het Cultuurcentrum Leopoldsburg. Een vijftigtal, voornamelijk Limburgse, auteurs stellen er hun werken voor. Elk genre komt aan bod. Bezoekers kunnen er terecht voor een leuke babbel met de auteurs of voor de aanschaf van een gesigneerd boek. Tijdens deze twee dagen worden ook boekenbonnen verloot, die de winnaars kunnen inruilen bij een van de deelnemende auteurs. Ook Fotoclub Prisma stelt haar foto’s tentoon en leerlingen van de plaatselijke academies zorgen voor een bijdrage. Op zondag kan je een lezing bijwonen met als thema ‘Liberation Garden: achter de schermen van het museum’ door curator prof. dr. Peter Schrijvers De toegang tot de BoekenBottelarij, foto-expo en de lezing is volledig gratis.