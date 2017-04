Expo over Genkse modeontwerper Martin Margiela in Modemuseum Antwerpen

Millionaire is weer terug. Na een afwezigheid van twaalf jaar keert de band rond Tim Vanhamel terug met 'I'm Not Who You Think You Are'. Tim Vanhamel is duidelijk: "Nasty, groovy en edgy: deze song bevat alle vertrouwde Millionaire-elementen. We’re back." De nieuwe plaat 'Sciencing' komt uit op 19 mei bij Unday Records. Voor de videoclip deed Millionaire een beroep op Jonas Govaerts, regisseur van de Vlaamse horrorprent Welp én voorganger van Vanhamel als gitarist van The Hickey Underworld. Die sloeg de handen in elkaar met animatiewizard Jaak De Digitale, bekend van zijn visuals voor Evil Superstars, Vermin Twins en Chrome Brulée. De clip is een schouwspel in de sfeer van Blade Runner, waarin een meisje (gespeeld door de Gentse fotografe annex actrice Stine Sampers) aan de hand van een zuiverend drankje een good trip beleeft. “Maar”, besluit Tim Vanhamel, “zoals de songtitel aangeeft, is niets wat je denkt dat het is.”