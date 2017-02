Expo over Philips en Apple op Corda Campus

Het Limburgse Punch Powertrain gaat 15 tot 20 miljoen investeren in een nieuwe fabriek in Iran. Dat schrijft De Tijd. In de assemblagefabriek zullen versnellingsbakken voor de lokale markt gemaakt worden. Het toeleveringsbedrijf uit Sint-Truiden heeft al een leveringscontract met de Iraanse autofabrikant Saipa en onderhandelt ook met Iran Khodo, de andere grote autoproducent van het land. Volgend jaar moet de Iraanse fabriek operationeel zijn. Er beginnen 100 werknemers in een ploeg, maar de productie kan worden opgevoerd.