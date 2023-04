Extra bankautomaten in Genk na klacht van burgemeester Dries op TVL

"Ik wil als minister zoveel mogelijk burgemeester zijn en luisteren naar wat leeft bij de mensen". Dat zegt Vlaams minister Jo Brouns, nu zijn partij de cd&v weer uit het dal klimt. Bij de laatste peiling stijgt de cd&v naar 12 procent: het beste resultaat in anderhalf jaar. Jo Brouns hield in de Vlaamse regering het been stijf en koos de kant van de boeren in de discussie over het stikstofakkoord. Dat legt hem en zijn partij nu geen windeieren. Het staat zo goed als vast dat Brouns in Limburg in 2024 de lijst gaat trekken voor het Vlaams parlement. En dat hij dus opnieuw kandidaat-minister is.