*Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch gaat vanavond niet naar de gemeenteraad van Sint-Truiden. Hij wil zich in openbare zitting kunnen verdedigen en niet achter gesloten deuren. Engelbosch roept de partijen op om snel tot een akkoord te komen over zijn opvolging. *Alweer een zwarte dag in het Limburgse verkeer met twee doden. In Dilsen-Stokkem verliest een 32-jarige vrouw het leven en in Lommel komt een jongeman van 22 om. *De stad Genk installeert 50 slimme laadpalen en houdt de regie in eigen handen om zo zelf de prijs te blijven bepalen. *Racing Genk kan zich na de zege op Antwerp niet langer wegsteken als titelkandidaat. Ook Jos Daerden ziet parallellen met de kampioenenjaren onder Sef Vergoossen en Philip Clement. *En vanaf 11 uur morgenochtend is er een gedeeltelijke zonsverduistering en die zal goed te zien zijn in Limburg.