Extra Limburgse attractie: heide staat mooi in bloei

door Thibaut Willems

Het is ondertussen midden augustus wat ervoor zorgt dat de Limburgse heide overal in bloei staat. Door de overvloedige regen van de afgelopen maanden zijn de heidestruiken bedekt met grotere en diep paarse bloemen. Dit zorgt voor een indrukwekkend landschap en belooft een mooi heideseizoen. Zoals ieder jaar trekt dit kleurrijke uitzicht veel wandelaars en fietsers naar onze provincie. Wij gingen een kijkje nemen in het natuurgebied De Teut in Zonhoven om de hei van dichtbij te ervaren.