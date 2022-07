Extreem weer in Limburg is gevolg van klimaatverandering: 'Er zijn verschillende gradaties van de hel'

door Dirk Billion

En morgen wordt het nog warmer. De dienst meteo van de vliegbasis in Kleine Brogel verwacht dat we in Limburg makkelijk de 38 graden overschrijden. De hittepiek die we meemaken, is wel degelijk het gevolg van klimaatverandering. Daar is wetenschappelijk bewijs voor. Dat zegt klimaatambassadeur Ignace Schops in het TVL Middagnieuws. Wat we nu meemaken, is mogelijk de voorbode van een ramp. Binnen tientallen jaren worden grote delen van de aarde onleefbaar met nooit geziene droogte, oorlogen, hongersnood en volksverhuizingen tot gevolg. Ook wij dragen daarvoor een verpletterende verantwoordelijkheid. Maar het is nog niet te laat, zegt Ignace Schops. Elke tiende van een graad minder klimaatopwarming is een gevecht waard.