- Bij een zwaar ongeval op de Westerring in Genk is een baby van 5 maanden overleden. De moeder van de baby en haar andere kind raakten zwaargewond.- De groep Limburgers die een derde coronavaccin krijgt, is groter dan verwacht. Het vaccinatiecentrum in Hasselt blijft daarom open tot 15 april 2022.- Een 16-jarig Limburgs model loopt na Milaan vandaag de Prada-show van Peltenaar Raf Simons in Parijs.- Racing Genk gaat vanavond op zoek naar een tweede overwinning in de Europa League. We spraken met legende Branko Strupar.- En de opvallendste aanwezige op Open Bedrijvendag zondag is een winkel uit Pelt. De eigenaar wil het taboe rond kanker doorbreken.