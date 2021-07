F16-gevechtspiloot en baas Kleine-Brogel Jeroen Poesen verkast naar uitzendbureau

Naska Ingredients in Maasmechelen wil tegen het voorjaar van 2023 de deuren sluiten. Dat heeft de directie meegedeeld aan het personeel. In totaal worden er zo’n 34 jobs bedreigd. Naska Ingredients maakt deel uit van het Zwitserse beursgenoteerde Givaudan, een producent van geur- en smaakstoffen. Het bedrijf aan de Oude Bunders in Maasmechelen is gespecialiseerd in de productie van kaasingrediënten voor hartige toepassingen zoals koekjes, chips, sauzen, pizza’s, pasta en kant-en-klaarmaaltijden. Ook maakt het bedrijf bouillons in pasta- of poedervorm. Ondanks dat Naska Ingredients in 2020 nog 4 procent groei optekende, kondigde de directie enkele dagen geleden toch een sluiting aan. De productielijn van de kaasingrediënten verhuist naar de vestiging in het Nederlandse Ede. De bouillonproductie zal in de toekomst volledig in het Verenigd Koninkrijk gebeuren. Deze namiddag zaten de vakbonden samen met de directie. Uit deze onderhandelingen is een eerste intentie tot een sociaal plan voortgekomen. Het bedrijft telt een 34-tal werknemers, waarvan 20 vaste.