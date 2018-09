- In Zonhoven worden 40 bewoners van een serviceflat geëvacueerd tijdens een brand in een bijgebouw. - De economie in Limburg kreunt onder de krapte op de arbeidsmarkt. De volgende maanden boert de economie achteruit en het zijn vooral de startende ondernemingen die het minder goed doen - In de technologiecampus T2 starten de allereerste cursisten. Tegen het einde van het jaar moeten er 1300 mensen les volgen - Jongeren die in oktober voor het eerst mogen gaan stemmen, liggen niet wakker van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn niet geïnteresseerd in politiek en hebben geen idee voor wie ze gaan kiezen. - Steekt N-VA CD&V voorbij als de grootste partij in Limburg? In Limburg Kiest gaan we vandaag op bezoek in As en Gingelom.