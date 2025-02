Familie 13-jarige Genkenaar vreest voor confrontatie met beschuldigden van ontvoering die 42 dagen duurde

door Margo Ombelets

70 getuigen zullen de revue passeren in één van de meest unieke zaken ooit in het Tongerse hof van assisen. Acht beschuldigden riskeren levenslang voor de 42 dagen lang durende ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk. Het is de langstlopende ontvoering in ons land, naast de zaak-Dutroux. Vandaag verscheen spilfiguur Bouloudo in de rechtbank tijdens de preliminaire zitting.