Familie doet oproep: "Het gaat niet goed met Amber"

Enkele buurtbewoners van Schoonbeek in Bilzen klagen al een tijdje over een roekeloze bestuurder. De chauffeur zou regelmatig aan zeer hoge snelheid door de dorpskern rijden. De politie besloot daarop om een speciale controle uit te voeren om vijf uur vanochtend. En lang moesten de agenten niet wachten, om 05 uur 07 raasde de snelheidsduivel voorbij. De chauffeur werd betrapt in de Waterkasteelstraat toen hij via de Sint-Lodewijkstraat aan een onverantwoorde snelheid in de richting van de Taunusweg reed. De betrokkene werd gevolgd met een anoniem voertuig, maar de agenten konden enkel nog de rode achterlichten in de verte zien terwijl zij zelf al een snelheid van 140 km/uur haalden waar de snelheid beperkt is tot 70 km/uur. Uiteindelijk zagen de agenten het voertuig nog de parking van Bruno’s oprijden, waar de bestuurder dan ook over zijn onverantwoord rijgedrag werd aangesproken. De betrokkene erkende de feiten en legt tevens een positieve speekseltest af. Hierop werd hij overgebracht naar het politiebureel om een bloedproef te ondergaan. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.