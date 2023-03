Familie en vrienden nemen afscheid van Emilietta Chini

door Tine Oyen

In de parochiekerk in Eisden-Tuinwijk kwamen meer dan 200 mensen samen om afscheid te nemen van de 75-jarige Emilietta Chini. Haar verdwijning liet niemand onberoerd. Heel Limburg leefde mee. Natuur, een pantoffel en een glas wijn staan symbool voor Emilietta, zo blijkt uit de afscheidsplechtigheid. Dochter Marijke Maussen is enorm dankbaar voor alle steun. ''Mijn mama is nu op haar laatste reis vertrokken'', klinkt het.