Familie enorm opgelucht na vondst vermiste Simone Mariën: "Veel geluk gehad"

Op het Thorpark in Genk vond vandaag het Belgisch-Luxemburgs Kampioenschap van de First Lego League plaats. Dat is een grote techniekwedstrijd met legoblokjes voor 12- tot 14-jarigen. De technische bollebozen namen met hun school eerst deel aan de regiofinales, vandaag organiseerde Voka de finale. De winnaar mag naar de grote finale in Houston in de VS.