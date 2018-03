Familie Ivana Smit: "Haar gsm is gewist"

In Houthalen is de politie binnengevallen in een woning aan de Grote Baan in het kader van een drugsactie. De civiele bescherming kwam ter plaatse en vernietigde er 2.400 cannabisplanten.De inval hier in Houthalen kaderde in de 13de actie 'Cleanhouse'. Er werden controles uitgevoerd op 6 verdachte locaties waar mogelijks cannabis werd geteeld in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Kortessem en Velm bij Sin-Truiden. Op twee locaties werd een grootschalige cannabisplantage aangetroffen, één van ongeveer 2400 planten in Houthalen en één van ongeveer 1000 in Neerpelt. Er werd ook diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Er werden geen aanhoudingen verricht.