Familie slachtoffer vluchtmisdrijf wil dat carnavalstoet toch doorgaat

De dader van het vluchtmisdrijf met dodelijke afloop gisteravond in Voeren is aangehouden. Opmerkelijk detail: de man keerde later met een ander voertuig terug naar de plaats van het misdrijf. In Lanaken heeft een man zijn schoonbroer neergestoken tijdens een ruzie. Het bod van de Universiteit Hasselt voor het Begijnhof in Hasselt is onontvankelijk. Een team van experts is vernietigend in zijn oordeel. En de Beringse bioscoop The Roxy Theatre bestaat 70 jaar. Vader en zoon Vangenechten doen hun geheim uit de doeken.