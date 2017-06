Familie van verdwenen Hasselaar start zoekactie

* De familie van een 66-jarige man uit Hasselt start een zoekactie. De Hasselaar verdween vrijdag in Borgloon, lijdt aan dementie en heeft dringend medische hulp nodig. * De signalisatie van de werken aan de Philipsbrug in Hasselt liep het hele Pinksterweekend in het honderd. Pas na een reportage in ons middagnieuws werd het euvel in de vooravond verholpen. * Zo'n 3.000 sportievelingen ontdekten Hasselt vandaag op een originele manier tijdens de Urban Trail. * En op de Jekerhippodroom in Tongeren was het vandaag weer "zien en gezien worden." De hippodroom werd voor één dag opnieuw 'Ascot aan de Jeker'.