Familie zoekt redder van slachtoffer autobrand in Genk

Vuurwerk is voor jong en oud een magisch moment van gedeelde vreugde. Maar bij de dieren lokken die onverwachte, luide knallen paniek uit. Gestresseerd en verward vluchten dieren van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen sommige dieren verloren of erger: raken ze gewond. Vorig jaar raakte op 2 januari een merrie in Meeuwen-Gruitrode zwaargewond door vuurwerk. En op 9 januari stierf in Zonhoven een veulen. In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek werd vorig jaar een zwaan opgevangen die door de knallen van het vuurwerk in paniek in prikkeldraad vloog. Het dier overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.Bekijk de reportages hier:(Lees verder na de video's)“Elk jaar opnieuw lezen we dezelfde verhalen”, aldus GAIA-directeur Ann De Greef. “Onze voorkeur gaat dan ook uiteraard uit naar geen vuurpijlen. Aan particulieren die toch per se vuurwerk willen, geven we onderstaande tips:" Hou huisdieren binnen zodra het donker wordt. Sluit ramen & deuren, gordijnen, rolluiken en eventuele kattenluiken. Laat het licht branden en doe de radio of de tv aan om het ergste lawaai van het vuurwerk buiten te dempen. Als uw hond zeer gevoelig is voor harde knallen, bespreek dat dan op voorhand met uw dierenarts. Let op met medicatie: die kan stoffen bevatten waarvan uw huisdier weliswaar verdoofd raakt, maar wel nog angst voelt. Houd paarden, ezels, pony's en runderen op stal. Zorg dat uw huisdier gechipt en geregistreerd is en zijn/haar naamkokertje om heeft. Zo kan hij/zij makkelijk teruggevonden worden als hij/zij toch zou weglopen. Waarschuw uw buren en de plaatselijke boeren als u van plan bent om vuurwerk af te steken. Zo kunnen ook zij de nodige maatregelen nemen. U kunt uw huisdieren langzaam laten wennen aan vuurwerk. Er zijn cd's met vuurwerkgeluiden te koop, of u kunt bestanden met vuurwerkgeluiden downloaden op het internet. Steek nooit vuurwerk af in de directe omgeving van een dier. Let erop dat er ook in de aangrenzende weiden geen paarden of koeien staan. Stel het vuurwerk zo laat mogelijk op en controleer of er zich geen huisdieren hebben verstopt voor u het aansteekt. Begin uw huisdier niet overdreven veel te troosten als hij/zij bang is van het vuurwerk, tenzij er sprake is van complete paniek. Straf uw dier ook niet als hij/zij zich angstig gedraagt. En de lokale besturen? “Wij roepen alle steden en gemeenten op om te kiezen voor geluidsarm vuurwerk”, aldus De Greef. Geluidsarm vuurwerk is niet volledig stil. De knal bij de ontsteking van het vuurwerk is nog altijd duidelijk merkbaar, maar in de lucht is het geluidsarme vuurwerk stiller.