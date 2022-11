Familiebakkerij Kenis opent derde vestiging ondanks energie- en graancrisis

Het kan bijgeschreven worden in het goedgevulde blunderboek van de overheid. In Lanaken ligt de Railport Lanaken er al jaren ongebruikt bij en gewoon weg te kwijnen. Net als de spoorlijn 20 trouwens. De sneltram tussen Hasselt en Maastricht zal er nooit rijden. Roger Hoelbeek, een inwoner van Lanaken pleit met zijn eigen werkgroep voor een trein van Maastricht tot Lanaken, met een stopplaats in Lanaken-centrum. Wellicht zal het nooit zover komen. In 2020 is de spoorlijn Lanaken-Maastricht definitief uit exploitatie genomen. Infrabel zag geen toekomst meer in het goederentransport. Laat staan dat er ooit nog reizigers zullen vervoerd worden. De verschillende regeringen in ons land hadden er 32 miljoen euro in gepompt. Geld dat over de balk is gegooid.