Familiebedrijf Marchetta bouwt enkel nog woningen met eigen EnergieManagementSysteem

Het gaat dus niet goed met de economie. maar zelfs als de Limburgse economie in een recessie gaat, zullen we arbeidsmigranten nodig hebben. Dienstengroep ITZU, Confederatie Bouw Limburg en Voka luiden de alarmklok. Met de huidige vergrijzingsgolf zal tegen 2060 meer dan de helft van de bevolking ouder zijn dan 65. Nog nooit eerder stonden in Limburg ook zoveel vacatures open. Het zijn er 27.000 voor slechts 23.000 werkzoekenden. Het is alle hens aan dek op de Limburgse arbeidsmarkt, ook al breken er onzekere tijden aan. Containers Maes in Tessenderlo doet al geruime tijd beroep op buitenlandse arbeidskrachten. Met succes. Er werken een 50-tal asielzoekers, voornamelijk Afghanen.