In Schurhoven, bij Sint-Truiden, is het oudste bespeelbare orgel van ons land terug te horen in de Sint-Jacobuskerk. Het instrument was al jaren buiten gebruik, maar na heel wat papierwerk en grondige renovatiewerken kan binnenkort ook het grote publiek terug genieten van de muziek. Organist Luc Ponet speelde vandaag al wat in.