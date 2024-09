Familiezaak Grammen-Lux sluit na 102 jaar de deuren in Sint-Truiden

door Niels Christiaens

Na 102 jaar komt er in Sint-Truiden een einde aan familiezaak Grammen-Lux. Bij de opstart in 1922 was het een speciaalzaak voor kachels en ijzerwaren. Later werd ook elektro en verwarming toegevoegd aan het aanbod. De huidige zaakvoerder Emiel Grammen is net zeventig geworden en wil nu genieten van het leven. Hij heeft een zoon maar die wou zaak niet overnemen en dus sluit de familiezaak over een aantal weken voorgoed de deuren.