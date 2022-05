Het proces Aquino is halfweg. En het leugenpaleis is in elkaar gestort. Dat zegt advocaat Philip Daeninck. Hij treedt op als burgerlijke partij voor Silvia Lisoka, de weduwe van Silvio Aquino. Zij was erbij toe haar echtgenoot bij een schietpartij in Oudsbergen in 2015 gedood werd. Vier beschuldigden hebben bekend. De vijfde, de Italiaanse restauranthouder Martino Trotta uit Zutendaal geeft zijn betrokkenheid toe. Maar was hij ook de opdrachtgever? En wie was de tweede schutter?