In Riemst is een monoliet opgedoken. De monoliet staat boven op de Tiendeberg in Kanne. De plek is niet zo gemakkelijk bereikbaar, je moet er een beetje voor omhoog klimmen. Het gaat om een object van ongeveer een meter tachtig hoog dat vanbinnen hol is en bovenaan afgevlakt is in een driehoek. De monoliet heeft een mooi uitzicht op Kanne. Niemand weet wie het ding er heeft neergezet. De plek is wel via een landweg bereikbaar met de auto.Het gaat om precies hetzelfde object als vorige maand opdook in de woestijn in het Amerikaanse Utah. Daarna doken de mysterieuze monolieten op verschillende plaatsen in de wereld op: in Californië, Friesland, Roemenië en op het Engelse eiland Weight. Na enkele dagen verdwenen ze weer. Sommige monolieten zijn opgeëist door kunstenaars of ontwerpers. Over andere is er geen opheldering. Het blijft een mysterieus verschijnsel. De eerste monoliet in ons land dook dinsdag op in het Oost-Vlaamse Dendermonde. Nu heeft ook Limburg zijn monoliet. TVL-journalist David Bijnens is ter plaatse. We verwachten van hem een uitgebreid verslag in ons avondnieuws.