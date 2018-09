- De Limburgse SP.A-voorzitter Peter Vanvelthoven wijst N-VA-kopstuk Theo Francken terecht na de commotie rond racisme bij de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. - In Heusden-Zolder raakt een 12-jarige fietser op weg naar school levensgevaarlijk gewond bij een ongeval - De 56-jarige verdachte van de moord in Lanaken blijft aangehouden. - Limburg bevestigt zijn reputatie als fietsprovincie. De Fun Group introduceert fietsen in de lucht en in Tongeren moet een splinternieuwe fietsbrug nog meer toeristen doen fietsen - En in Limburg Kiest blikken we vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in Hoeselt en Borgloon.