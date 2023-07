Fel bevochten gelijkspel Racing Genk in Champions League voorronde tegen Servette Genève

Lommelaar Sam De Visser bereidt zich voor op het wereldkampioenschap G-zwemmen dat deze zomer in Manchester zal plaatsvinden. De 19-jarige Limburger met amputatie aan het rechterbeen wil twee finales zwemmen en zijn besttijden verbeteren. Van 31 juli tot en met 6 augustus nemen ’s werelds beste zwemmers met een beperking het tegen elkaar op in het Aquatics Centre in Manchester. De Visser komt op 4 en 5 augustus in actie in respectievelijk de 400 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. “Ik hoop dat ik in beide nummers de finale kan zwemmen en ik zou graag mijn persoonlijke records willen verbeteren”, zegt Sam, die daarmee telkens droomt van een top zes plaats zoals vorig jaar in Madeira. “Het podium is momenteel nog te hoog gegrepen.” De Visser is net terug van het Turkse Belek waar hij zijn laatste stage in voorbereiding op het WK afwerkte. “Op de Paralympische stage maakten we vorig in november jaar aangenaam kennis met de accommodatie, en we zijn er met de Belgische zwemmers opnieuw naartoe getrokken”, zegt hij. “Vooral kwaliteitstrainingen stonden op mijn schema, de lange afstanden deden we daarvoor al in Brugge.” Samen met hem, maken ook Aymeric Parmentier en Tatyana Lebrun deel uit van de selectie van Paralympic Team Belgium. Lebrun pakte in 2022 brons op de 100 meter schoolslag. (Foto: Joyce Vanhoutte)