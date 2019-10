Felice Mazzu: “Hoop dat de kauwgom van Ancelotti mij morgen geluk brengt”

In de beker van België moet STVV op bezoek bij Zulte-Waregem, landskampioen Racing Genk trekt naar Antwerp. Lommel is er niet bij in de achtste finales. De Noord-Limburgers werden gisteravond uitgeschakeld op Sclessin. Al was het pas in de toegevoegde tijd dat competitieleider Standard de maat nam van een kranig Lommel.