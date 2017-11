Fenomeen van drugsrunners in grensstreek verdwenen

In Genk zet de politie extra patrouilles in in de buurt van de gebouwen van de Turkse en Koerdische verenigingen. Aanleiding is de schietpartij die gisteren plaatsvond aan de Turkse culturele vereniging in Waterschei. Het incident zou gelinkt zijn aan de spanningen in Antwerpen tussen de Turkse gemeenschap en aanhangers van de Koerdische PKK. Burgemeester Wim Dries van Genk roept intussen op tot rust en waakzaamheid.