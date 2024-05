Het gaat hard voor ISE. De 18-jarige artieste uit Bree gaat een leuke zomer tegemoet met optredens op Rock Werchter, de Lokerse Feesten en het Nederlandse Best Kept Secret festival. Nu kondigt ze ook een clubtour door België en Nederland aan in het najaar. Tussendoor trekt ze ook nog door Europa met de Duitse rockers van Guano Apes. En alsof dat nog niet genoeg is speelt ze komende zondag twee keer in de AB Club in Brussel. ISE heeft dus een drukke agenda, maar ze vond nog een gaatje voor ons. We trokken naar het Nederlandse Weert waar de Breese in het voorprogramm van Portland stond.