Festivaltenten gebruikt voor openluchtlessen in basisschool Kinrooi

Op 18 mei gaan de scholen in principe terug open. De lessen zijn gewoon doorgegaan, maar dan online en ook de examens zullen online doorgaan. Studenten moeten zich niet te veel zorgen maken over hun punten of diploma. "We gaan geen pietje-precies spelen. Studenten die vervangtaken niet gemaakt hebben, gaan niet zomaar slagen. Maar het gaat over het gehele competentiepakket. We gaan kennen onze studenten, en weten welk oordeel we over hen kunnen vellen," zegt Ben Lambrechts, directeur van hogeschool PXL.