Feytons en Christiaens delen burgemeesterssjerp Tongeren-Borgloon: "Armoede en leegstand aanpakken"

- Minister Hilde Crevits bevestigt dat er een onderzoek loopt naar verkiezingsfraude in Alken. Verkiezingskandidaten die volmachten ronselden riskeren een celstraf.- In fusiestad Tongeren-Borgloon delen Jo Feytons en An Christiaens de burgemeesterssjerp, Patrick Dewael wordt voorzitter van de gemeenteraad.- In een Limburgse slaapkamer zijn er gemiddeld 21 verschillende soorten pesticiden aanwezig. Die kunnen kankerverwekkend zijn of ziektes zoals Parkinson veroorzaken. De belangrijkste verspreider is de landbouw.- Carglass in Bilzen is het eerste bedrijf in België dat een applicatie gebruikt in de strijd tegen rugpijn bij werknemers.- En 25 verenigingen vrezen voor hun toekomst nu ontmoetingscentrum De Kring in Waterschei na honderd jaar de deuren sluit.