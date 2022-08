Fietsbruggen in Lanaken, Hamont-Achel en Beringen worden grondig aangepakt

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 8 augustus aan een grondige vernieuwing van de fietsbrug over het kanaal tussen de Industrieweg en de Europalaan in Lanaken. De brug krijgt een nieuwe coating en het fietspad wordt aangepast. Ook in Hamont-Achel en Beringen worden er gelijktijdig werken aan fietsbruggen uitgevoerd.

“De aanpassing van deze fietsbruggen kadert binnen het programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Via MIA worden gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, nu sneller aangepakt. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten.”

Kanaal Briegden-Neerharen

AWV gaat nu de antisliplaag van de fietsbrug op de Industrieweg ter hoogte van de Nijverheidslaan in Lanaken vernieuwen. Door de nieuwe coating is er minder slipgevaar en zal de veiligheid van fietsers bij een nat wegdek en in de winterperiode verhogen. De werken starten op maandag 8 augustus en zullen ruim een week duren.

Later dit jaar wordt ook het kruispunt van de Industrieweg met de Nijverheidslaan aangepakt, inclusief de aansluiting naar de fietsbrug, om de veiligheid voor de fietsers te vergroten. Op dat kruispunt komen verkeerslichten, opstelruimte en veilige oversteken voor fietsers en een dubbelrichtingsfietspad in de richting van de fietsbrug. Ook in Hamont-Achel langs de Hamonterweg en in Beringen langs de Heppensesteenweg worden in augustus gelijkaardige werken aan fietsbruggen uitgevoerd.

Fietsbrug afgesloten

De fietsbrug zal tijdens de werkzaamheden volledig worden afgesloten. Zo kan de aannemer veilig werken. Fietsers kunnen in Lanaken de eerstvolgende brug aan de Maastrichtersteenweg gebruiken om het kanaal over te steken. Gemotoriseerd verkeer ondervindt geen hinder van deze werken.