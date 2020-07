Fietsen door de maïs in Beringen genomineerd door Toerisme Limburg

Een online boekingsplatform waar je een gezellige picknick op een unieke locatie kan reserveren. Dat is het idee achter PicknickPoint. De bedenkers willen met de website deze zomer een picknickrevolutie ontketenen. Want nog te vaak hebben mensen wel zin in een picknick, maar zien ze op tegen de voorbereiding of het gezeul met de picknickmand. Maar dankzij Picknickpoint is dat dus voltooid verleden tijd.